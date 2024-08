LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Cassandro chiude la quarta serie senza errori malissimo Bacosi e Bartolomei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:00 Ancora nessun errore da parte degli avversari di, tutti in ritmo 10:55 5/5 per Tomececk, Mitas ed Hancock 10:53 Tutti a 3/3 i diretti avversari diin queste prime battute di10:50 Fari puntati su Mitas, Tomececk e ovviamente su Vincent Hancock, unico del lotto a non aver commesso neanche un errore. 10:48 Bravi dunque gli avversari a restare in scia del nostro. Adesso è il turno del resto dei tiratori, speriamo che la situazione si faccia un minimo più chiara 10:45 25/25 per Rossetti che porta il suo parziale a 97/1oo.