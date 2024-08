LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | alle 13 00 l’Italia affronta l’Ucraina nei quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’ottava giornata dellaai Giochi della XXXIII Olimpiade. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’ottava giornata dellaai Giochi della XXXIII Olimpiade. Penultimo giorno di competizione al Grand Palais, eci arriva dalla delusione degli spadisti. Oggi, nella sciabola femminile a squadre, una medaglia azzurra sarebbe qualcosa più che una sorpresa. Per provare ad arrivare in zona medaglia le sciabolatrici dovranno fare un mezzo miracolo. Il terzetto titolare sarà quello visto nella gara individuale: Chiara Mormile, Michela Battiston e Martina Criscio.