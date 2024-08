LIVE Musetti-Auger Aliassime Olimpiadi tennis in DIRETTA | battere il canadese e mettersi al collo la medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match spareggio per ladi bronzo olimpica tra Lorenzoe Felix. Si gioca l’ultima partita in queste formidabilil’azzurro, con la possibilità di riportare un italiano sul podio olimpico dopo Paolo Cane, che fini 3° nel 1984 quando ilfu re-inserito nel programma olimpico. Di fronte, la sorpresa del torneo insieme al toscano. Se per certi versi, e viste le ultime uscite potevamo aspettarci, di certo non c’erano gli indizi per unaviene da un anno molto travagliato tra infortuni e tante sconfitte. In questo torneo ha ritrovato le grazie del passato, sconfiggendo Ruud ai quarti di finale dopo aver battuto Medvedev al terzo turno e in precedenza anche Giron e Marterer.