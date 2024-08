Insoddisfacente l’esito del Consiglio Comunale aperto su rotatoria e sottopasso di Via Fiorentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Arezzo, 3 agosto 2024 – «delsudi Via». La nota di Roberto Barone, Arezzo 2020- Per cambiare a Sinistra «Alsvoltosi il 25 luglio in merito all’annosa questione dei lavori per lae ildi Via, abbiamo ascoltato, per più di un’ora, una cronistoria descritta dall’Assessore Sacchetti sugli atti amministrativi, finanziari, progettuali e tecnici nel tentativo sterile di giustificare i notevoli ritardi di anni e l’aumento dei costi fino ad arrivare all’ultimo costo complessivo previsto, ad oggi, di ben 9 milioni e 700 mila euro.