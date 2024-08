Impianto rifiuti Polita duro | Il Pd dica no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024)Edison per il trattamento deipericolosi e non alla Zipa, il dibattito si infiamma dopo le parole del sindaco Lorenzo Fiordelmondo ai rappresentanti dei comitati di quartiere sui paletti e le compensazioni (massimo 80 mezzi al giorno in circolazione da e per l’, energia gratis per le scuole e fondi da chiedere alla multinazionale a tonnellata di rifiuto trattato) nel caso in cui l’iter autorizzativo dovrebbe concludersi con un sì. L’opposizione, in particolare JesiAmo, attacca parlando di decisione già presa, affermazione già smentita più volta dalla giunta che ha avviato un percorso partecipativo che prevede per lunedì un tavolo tecnico (ore 18, non aperto al pubblico, ma solo a coloro che lo hanno richiesto), l’istruttoria, l’inchiesta pubblica e una "consultazione popolare" ancora da definire.