Il caldo non dà tregua Pisa pensa ai turisti In piazza dei Miracoli c’è il soccorso speciale

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Una squadra di operatori sanitari in bicicletta vigila sulla sicurezza dei visitatori didei. Il servizio di primo, iniziato il primo agosto, è stato voluto dall’Opera primazialena indeiper offrire una migliore accoglienza alle migliaia diche quotidianamente affollano musei e monumenti del sito Unesco. L’iniziativa, ha spiegato il presidente della primaziale Andrea Maestrelli, "è svolta sperimentalmente fino al 15 settembre in sinergia con Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Misericordia con l’obiettivo di renderla poi permanente”. Si tratta di un servizio sanitario condotto a turno, dalle 10 alle 18, da due operatori delle tre associazioni che si spostano in bicicletta lungo i viali dellaper assicurare assistenza tempestiva a chi ne dovesse avere bisogno anche per affaticamenti o colpi di calore.