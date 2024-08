Ho una bambina di 87 anni Le sue ossa sono fragili ma non si faranno forti; la sua pelle è sottile ma non si irrobustirà; il suo linguaggio è un' insalata di parole Racconta Rosangela Percoco nel suo libro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 3 agosto 2024) Essere figlie, ed esserle a lungo, è un privilegio. Tuttavia, in certe condizioni, può trasformarsi in una prigione. Fisica ed emotiva. Capita soprattutto ad alcune donne, quando si ritrovano ad essere figlie di mamme anziane, che necessitano una dose crescente di energie, tempo e cura. Quest’esperienza, relativamente inedita e legata all’allungamento della vita, porta con sé non poche ambivalenze. Specie, ma non solo, quando le anziane madrimalate. La forza e l’amore di una madre cilena: 1.