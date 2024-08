Esodo estivo traffico da bollino nero nel primo fine settimana di agosto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 3 agosto 2024) Viabilità Italia prevedein particolare nella mattinata di oggi, sabato 3rosso invece per domenica 4. Spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al Sud e di montagna a Nord e verso i confini di Stato. Per favorire la circolazione, fino al 3 settembre sono stati sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli oggi attivi (1278). Divieto di transito per i mezzi pesanti oggi dalle 8 alle 22 e domenica 4dalle 7.00 alle 22.00.