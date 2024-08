Ennesimo stupro durante le Olimpiadi | Parigi 2024 giochi-kaputt per Macron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) È l'caso didall'inizio delle. Il proprietario di un appartamento in affitto sulla piattaforma Airbnb, con precedenti per prossenetismo, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e traffico di stupefacenti, ha stuprato una turista americana di 71 anni che era venuta aper assistere alla cerimonia di apertura dei. Quando la turista è arrivata nell'appartamento per ritirare le chiavi, la scorsa settimana, il proprietario, un quarantenne, l'ha accolta e le ha offerto un bicchiere d'acqua, all'interno del quale c'erano anche alcune sostanze. La vittima si è risvegliata due ore dopo sul divano in stato confusionale e con i pantaloni strappati, ha contattato immediatamente la figlia e sporto denuncia al commissariato più vicino. L'autore delloè stato arrestato il 29 luglio e posto in custodia cautelare.