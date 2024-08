Empoli-Sampdoria oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Alle 18:00 di, sabato 3 agosto,scenderanno in campo per un nuovo test. Impegno di livello per le due squadre, quella di Roberto D’Aversa, impegnata in Serie A, e quella blucerchiata di Andrea Pirlo, pronta ad inseguire la promozione nel massimo campionato in questa stagione di B che sta per aprirsi. La partita è in programma al ‘Castellani’ di, che si prepara ad una sfida di alto spessore. Un test per valutare la condizione fisica delle due formazioni e anche la crescita sul piano del gioco dopo un mese abbondante di lavoro e preparazione fisica. Occhi puntati ai nuovi acquisti. E anche ad alcuni graditi ritorni, come quelli di Szymon Zurkowski, prelevato in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia, e Matteo Viti acquistato con la stessa formula a due anni dalla (ricca) cessione al Nizza.