De Rose ritroverà mister Toscano L’ex capitano verso il Catania

(Di sabato 3 agosto 2024) In tema mercato la priorità ora è sfoltire la rosa. Dopo aver praticamente chiuso la trattativa per portare in bianconero Raffaele Celia dall’ Ascoli, esterno sinistro di centrocampo in grado di dare un cambio credibile a Daniele Donnarumma, Fabio Artico ora pensa a collocare altrove chi non rientra nei piani. Tra Francesco dee ili colloqui sono ripartiti fitti con ildella promozione che potrebbe quindi a breve raggiungere Domenicoper ricominciare, ai piedi dell’Etna, l’ennesima un’avventura insieme. Anche l’Ascoli potrebbe pescare nella rosa del Cavalluccio, interessano per l’attacco Corazza e Ogunseye, ma anche Piacentini, Silvestri e Varone potrebbero incassare le avances dei marchigiani.