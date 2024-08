Dammi i soldi e tutto il Viagra | sindaco-farmacista di Barlassina rapinato e ferito col coltello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) IlPaolo Vintani, titolare della farmacia Alla Madonna sventa una rapina. Tra lui e il malvivente nasce anche una colluttazione, Vintani gli molla due pugni, il ladro lo colpisce alla nuca. Poi, il dottore vieneleggermente all’avambraccio destro dalre con la lama di undi circa 30 centimetri. Sono le 15 di sabato 3 agosto, nel piccolo comune di, in provincia di Monza e Brianza. Il dottor Paolo Vintani apre la farmacia e con lui entra una persona che è stata sottoposta a trapianto. Dopo pochi secondi, entra un uomo alto 1.80 con tuta, travisato in volto. “È successovelocemente - spiega ilPaolo Vintani -. Il tipo mi ha mostrato con la mano che era armato. Ha chiesto. Ho avuto timore per la cliente, che è subito uscita quando ha visto il nordafricano distratto.