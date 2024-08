Caso Khelif quale sarebbe la genetica giusta? Probabilmente quella italiana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) “lì? Quello lì è un trans!” “Ma se gareggia con le donne” “Eh, perché oggi non si capisce più niente. Ma te lo dico io che è trans!” Da come me lo diceva, da quell’espressione di chi la sa lunga, ho pensato che dietro alla sua aria virile e sprezzante una certa conoscenza del mondo transessuale dovesse avercela. Mah, chissà. “Se questa è una donna”, mi chiedeva insistente, mostrandomi foto di Imanecol mento squadrato, i capelli addirittura corti e le braccia – incredibile a dirsi per chi fa boxe – forti e muscolose. Niente: sul suo telefono – e più tardi avrei scoperto anche sulla sua bacheca Facebook – aveva tutte le prove fotografiche, le evidenze scientifiche e le incontrovertibili certezze sul sesso di. Come mai avesse tante foto del genere sul suo telefono?occulta passione nascondessero? Mah, chissà.