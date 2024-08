Boxe Angela Carini premiata dall’IBA come se avesse vinto l’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024)riceverà un premio pari a quello destinato a chi vince la medaglia d’oro da parte dell’Iba, ‘International Boxing Association’, ente che gestisce il pugilato Elite (ex dilettantistico). In una nota l’ente spiega che, per decisione del presidente Umar Kremlev,verràse fosse diventata campionessa olimpica”. Il premio consiste in 100mila dollari (netti), di cui 50mila all’azzurra, 25mila al suo allenatore e 25mila alla federazione di appartenenza e quindi alla federazione pugilistica italiana (Fpi), che però di recente ha lasciato l’Iba per confluire in un nuovo ente, ‘World Boxing’. “Non riuscivo a guardarla mentre piangeva – le parole di Kremlev riferite a-, e non posso rimanere indifferente a una situazione del genere. Non capisco perché uccidano il pugilato femminile.