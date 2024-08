Batterie semifinali e finali oggi 3 agosto in tv nuoto Olimpiadi Parigi 2024 | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024)tv ee tutte le informazioni per seguire le, lee ledelin programma sabato 3alledi. Penultima giornata di gare alla Defense Arena di Nanterre, dunque penultima occasione per gli azzurri di salire sul podio e conquistare una medaglia. Dopo il quarto posto nei 1500 stile libero, Simona Quadarella sarà più determinata che mai a riscattarsi e chiudere tra le prime tre negli 800 sl. Protagonista in vasca anche Gregorio Paltrinieri, insieme a Luca De Tullio nei 1500 sl, Sara Curtis nei 50 sl e infine le due staffette 4×100 misti.