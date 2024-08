Ancora maltempo e forti temporali in Emilia Romagna | è allerta meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Bologna, 3 agosto 2024 – Dopo la tempesta di sabbia che si è scatenata sul litorale Ravennate e la grandine di ieri a Ferrara, il– che ha contribuito ad abbassare un po’ le temperature soffocanti dovute ad afa e caldo – sembra non volersi arrestare in. Infatti, anche per la giornata di oggi, sabato 3 e domani, domenica 4 agosto, sono previsti. Pure lunedì 5 agosto sono previste piogge, poi il tempo dovrebbe pian piano stabilizzarsi durante la settimana e le temperature tornare ad aumentare.: quando e dove Gli esperti di Arpae, in collaborazione con la Protezione civile, hanno diramato un’gialla pernelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.