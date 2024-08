Amichevoli 2024 | Girona batte Napoli tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Ildi Antonio Conte si è arreso alper 0-2, nel contesto di un interessante match amichevole a Castel di Sangro. A una settimana dall’esordio in Coppa Italia contro il Modena e a due dal debutto in Serie A, gli azzurri sono tornati in campo nel pre-campionato per sfidare i catalani, pronti a disputare la prima stagione in Champions League della loro storia seppur privi del bomber Artem Dobvyk. Iberici in vantaggio nel primo tempo con un gol di Van de Beek derivato da un errore in fase d’impostazione da parte di Meret: olandese bravo ad approfittarne dopo un doppio dribbling in area di rigore. Nel corso della seconda frazione, dopo diverse occasioni non concretizzare, raddoppio iberico con Villa protagonista di un tap-in al termine di un’azione manovrata. Da segnalare, per gli azzurri, anche un infortunio alla caviglia per Mazzocchi dopo uno scontro di gioco con Valery.