Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 09:45 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE ALL’ALTEZZA DI CEPRANO PER UN VEICOLO IN FIAMME VERSO NAPOLI. FILE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA DA LAURENTINA A CASILINA E IN CARREGGIATA INTERNA DA TUSCOLANA A OSTIENSE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 09:15 - TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E LAURENTINA. SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LAURENTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE SULL’APPIA TRA CIAMPINO E CAPANNELLE VERSO ROMA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 08. FILE SULL’APPIA TRA CIAMPINO E CAPANNELLE VERSO ROMA. SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LAURENTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E LAURENTINA. Servizio fornito da Astral. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 07. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma