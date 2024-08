Temptation Island 11 Lino in quattro anni di relazione con Alessia non ha mai conosciuto il figlio di lei | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lasciate le telecamere die preso finalmente possesso del suo cellulare e di conseguenza dei suoi profili social,Giuliano non ha mai smesso di avere un filo diretto con gli appassionati del docu reality raccontato da Filippo Bisciglia. Giorno dopo giorno è sempre stato disponibile a rispondere alle domande degli internauti, senza tirarsi indietro nemmeno alle domande più dirette sulla sua ex fidanzataPascarella, dal quale si è separato nel corso di un concitato falò di confronto, e su Maika Randazzo, la tentatrice che ha iniziato a frequentare dopo il reality e la cui storia sembrerebbe essere già giunta al capolinea. Nelle scorse oreè tornato a far parlare di sé dopo che l’uomo ha risposto a una domanda circa il suo rapporto con ildella Pascarella.