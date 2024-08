Strage 2 agosto Rimini non dimentica Flavia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 22024 – Oggi, per il 44° anniversario dellaalla stazione di Bologna, la presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti partecipa all'incontro con i familiari delle vittime e i rappresentanti delle istituzioni nel Cortile d'Onore di Palazzo d'Accursio a Bologna. Al termine, partirà il corteo che da Piazza Nettuno raggiungerà Piazza delle Medaglie d'Oro, alla stazione ferroviaria, dove si terrà il momento commemorativo, il minuto di silenzio in memoria delle vittime e la deposizione delle corone nella sala d'aspetto. La sera del 2il film “Quel dolore non è immobile. La, 85 viaggi da completare” a cura dell’Assemblea legislativa andrà in onda su Rai3.