Sabatini | Lukaku allenato da Conte è un giocatore da 20 gol

(Di venerdì 2 agosto 2024): ”daè unda 20 gol. 31 anni per un attaccante sono l’età della maturità, poi dipenderà dall’re, dai compagni, dagli stimoli” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, è intervenuto il direttore sportivo Walter. Queste le sue parole:sul Napoli “Il Napoli ha rappresentato principalmente un’avversaria per me. Fin dai tempi di Palermo con il Napoli di Mazzarri; poi dopo anche con la Roma, nell’ambito del fair play e di una correttezza esemplare da parte di due squadre che sono grandi realtà del calcio. Ho particolare simpatia per il Napoli, perché quando ero bambino ricordo Atlafini e Sivori, che furono incredibili in quell’epoca. Era una squadra forte e ho sempre avuto particolare simpatia per questo club.