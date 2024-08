Roncadelle è la città olimpica d’Italia due ori conquistati in un quarto d’ora

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le Olimpiadi hanno di bello che possono far appassionare a sport mai visti prima. Rendere famose e famosi atlete e atleti che non conosciamo. E far diventare un piccolo paese il centro del mondo. Come avvenuto ieri a, comune bresciano che ha dato i natali a ben due ori olimpici, arrivati oltretutto a undi distanza. Stiamo parlando di Giovanni De Gennaro, primo nella canoa slalom in una gara al cardiopalmo. E, subito dopo, Alice Bellandi nel judo 78 kg, che in finale ha sconfitto l’israeliana Inbar Lanir. La notizia è stata accolta innel tripudio generale. Non è certo la prima volta che ai Giochi Olimpici si premi “un’intera”, ma che a finire sugli scudi sia un centro della provincia sa di favola con lieto fine.