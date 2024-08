Queen of the Colors la nuova collezione 2024 di Miss Bikini

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) Colorfull never ends nell’estate diche sceglie pennellate di cromatismi contemporanei e tocchi sfaccettati in equilibrio tra texture brillanti e lavorazioni d’autore per la proposta più vivace della sua, all’insegna, naturalmente, del colore. Perché, se il segreto è tutto nei dettagli, lo stile è una questione di silhouette precise, tagli netti e fantasie accattivanti in dialogo con un’anima color block, energica e vivace, pronta ad accompagnare la femminilità squillante del brand. Courtesy of Press Office, laè un tripudio di colori Laof thediindossa la luminosità estiva brillando senza moderazione e giocando con quell’attitudine alla sensualità che non passa mai inosservata, scegliendo particolari inediti che dinamizzano beachwear e fuori acqua come uno statement dal forte impatto visivo.