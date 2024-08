Possibile rappresaglia dell' Iran nel giorno più triste del calendario ebraico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'sta pianificando di lanciare droni dalla Siria verso Israele come parte del minacciato attacco diper vendicare l'assassinio del capo'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Citando fonti anonime, l'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, riferisce che i droni potrebbero essere lanciati da aree vicine a Damasco e dal deserto siriano, in modo da sembrare che siano stati lanciati da gruppi di milizie sostenuti dall'in Iraq. I gruppi filo-iani avrebbero anche ordinato di colpire le basi militari americane solo se gli Stati Uniti dovessero partecipare alla difesa di Israele durante l'attacco.