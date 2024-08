Pioltello stacca un dito a morsi a un passeggero del treno | arrestato un lottatore di Mma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Milano), 2 agosto 2024 – Non un’aggressione “comune”, se così si può definire, ma condita da una violenza inaudita verso sconosciuti passeggeri di un, arrivando perfino are ila uno di loro. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 agosto, nella stazione di, nel milanese, dove un giovane, che pratica Mma, ossia lo sport da combattimento con arti marziali miste, ha aggrea caso alcuni passeggeri e ad uno di loro ha addiritturato un. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, i passeggeri aggrediti hanno riportato ferite leggere mentre un giovane ha avuto la peggio, perché ildi Mma ha iniziato a mordergli una mano fino are un. L’uomo è stato immediatamente ricoverato in ospedale.