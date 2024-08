Perché crollano i matrimoni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) A Milano, ma è così in tutta Italia, in 20 anni è crollato il numero delle celebrazioni. Colpa della precarietà dei nostri tempi, ma anche della realtà virtuale che ci fa vivere solo il presente. Ci si sposa sempre di meno e anche le unioni civili, dopo l’euforia della legge 76 del 2016 che vide nel 2017 il picco di 429, sono andate diminuendo fino al primo semestre di quest’anno che ne ha registrate 98. Questi dati sono forniti dal Comune di Milano e partono dal 2003 per arrivare ai primi sei mesi del 2024, quando sono stati celebrati 1.217dei quali solo 124 religiosi. Nel 2003 ierano stati 4.264 di cui quelli in chiesa 2.102. In sostanza, a Milano, le nozze si sono dimezzate in vent’anni. Quelle religiose, nello stesso periodo, sono crollate a un decimo.