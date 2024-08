Oliva | Il ritiro della Carini? Non si protesta così se sali sul ring non puoi scendere perché un colpo fa male

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’ex pugile Patrizioha parlato ai microfoni di Radio Crc su quanto accaduto tra Angelae Imane Khelif ieri; la pugile napoletana si è ritirata dopo pochi secondi e in seguito a un pugno subito, ritenuto troppo forte.: «Il? Ha fatto un grande errore, sesulnonunfa» «Non mi aspettavo che Angela si comportasse. Lal’avrei fatta in un altro modo: salgo sul, suona il gong, alzo il braccio, vado nell’angolo e me ne vado.faccio capire che finché non si chiarisce questa situazione, non è giusto che io debba rischiare. Ma una voltato sul, si combatte. Inoltre, stiamo facendo diventare Imane Khelif Cassius Clay: ha indubbiamente una forte muscolatura, ma tecnicamente non è di un alto livello. Io l’ho vista anche in allenamento.