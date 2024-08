Napoli | sorpreso con 462 grammi di droga a Pianura arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024). La Polizia hal’uomo ieri in tarda serata in Viae lo hadopo la perquisizione. Aveva tentato di eludere il controllo Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in viaun soggetto che, alla loro vista, ha tentato la fuga per eludere il controllo. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di una shopper contenente 9 bustine di marijuana del peso di 462circa e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 35enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.