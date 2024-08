MotoGP Silverstone 2024 Bagnaia | Ci manca ancora qualcosa ma uno dei migliori venerdì qui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Possiamo essere soddisfatti di come è andata oggi. È uno dei tracciati che amo, ma di solito faccio fatica nella prima giornata, quindi posso dire che sia il migliordi sempre qui a. Ci: la moto è un po’ nervosa, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Abbiamo comunque fatto uno step questo pomeriggio e sono abbastanza contento del time attack”. Così Francescoha commentato ildi prove libere del GP didi. Il campione della Ducati ha poi spiegato che “in questo momento Jorge (Martin, ndr) sembra averein più e dobbiamo capire bene il perché, anche se sicuramente si tratta del terzo settore”. Giornata positiva anche per Enea Bastianini: “È stata una giornata positiva, in quanto mi sono trovato abbastanza bene già nel primo turno con il setup di base.