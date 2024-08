Mosca usa un nuovo drone in Ucraina Cosa sappiamo di Gerbera

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’arsenale unmanned delle forze armate russe continua ad espandersi, e sembra includere unmodello. Pochi giorni fa i media ucraini hanno riferito che il 24 luglio, nei pressi della capitale del Paese, sono stati scoperti i resti di unmai impiegato sino a quel momento dai russi; pochi giorni dopo un’unità militare russa che opera con i droni, nota con il nomignolo di “Stalin’s Falcons”, ha pubblicato un video su Telegram con un apparecchio molto simile a quello ritrovato nei pressi di Kyiv. L’unità russa ha chiamato ilcon il nomignolo “”, e l’ha definito come la “sorella minore” del Geran, che è il termine russo usato per indicare lo Shahed di progettazione iraniana su cuiha fatto molto affidamento per colpire l’, associata a un caratteristico ronzio quando si avvicina a un obiettivo.