Morini | niente finale con la staffetta di nuoto ma brava lo stesso Oggi debutta la Dosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024)da fare per Sofia, la ventunenne nuotatrice di Reggiolo presente a Parigi in alcune staffette azzurre. L’Italia, con Sofia, Giulia D’Innocenzo, Matilde Biagiotti e Giulia Ramatelli chiude la batteria della 4x200 misti con il nono tempo di 7’55?29, dietro ad Australia, Ungheria, Cina e Canada. La seconda batteria vede quattro formazioni fare meglio dell’Italia e dunque Sofiae compagne non riescono ad entrare in. La reggiana in prima frazione ha nuotato i suoi 200 metri in 1’58’26’’ tempo che in quel momento valeva il terzo posto. Purtroppo le sue compagne non sono riuscite a confermarsi sugli stessi livelli e di qui l’epilogo non del tutto positivo. "Ci dispiace tanto per il nono posto a un passo dalla– dice Sofia – e forse non abbiamo fatto le nostre migliori prestazioni.