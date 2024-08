Mirandés | Mirandés costretto a sospendere l’amichevole contro il Maiorca per mancanza di personale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-01 19:41:38 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Ilnon giocherà la quarta partita preparatoria questo sabato prima dell’inizio del campionato che si svolgerà tra due settimane. L’ente di strada Francisco Cantera ha deciso diche la squadra di Alessio Lisci dovrebbe disputare sabato 3 agosto allo stadio Anduval’RCDa causa del “particolare situazione di rallentamento che sta attraversando l’attuale mercato dei giocatori professionistici, sommata alla situazione di sovraccarico fisico degli attuali giocatori in rosa, tipica di questa fase di precampionato“, sottolinea l’entità Miranda nel comunicato. Perché anche per l’ennesima estate la squadra mirandesista è chiamata ad essere una delle principali animatrici del mercato estivo.