Mercato Napoli brusca frenata sul pallino di Conte | arriva la sentenza in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si complica l’obiettivo del club azzurro. Ilrischia di veder sfumare uno dei pallini di Antonio. Mentre illavora in vista della sfida contro il Girona, ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione, la dirigenza prosegue a lavorare sul. Giovanni Manna sta lavorando per acntare in tutto e per tutto le richieste di Antonio, specialmente per quel che riguarda il calcioin entrata. Il club azzurro ha completato i rinforzi in difesa e ora l’obiettivo è rinforzare gli altri reparti. La priorità del club resta però prima vendere: il club dovrà prima vendere giocatori e poi acquistare, specialmente a centrocampo.