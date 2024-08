Ludwig Kaiser | La mia partecipazione a Bash in Berlin non è a rischio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 agosto 2024)è conosciuto per essere uno dei wrestler fondatori dell’imperium, la famosa stable che debuttò nel 2019 a NXT UK dopo che Fabian Aichner (Giovanni Vinci) e Marcell Barthel () aiutarono Gunther a mantenere il WWE UK Championship in un match contro Pete Dunne.è attualmente ai box per un paio di costole rotte, infortunio che ha destato non poche preoccupazioni nei fan del tedesco, che lo volevano vedere presente aIn, il PPV che si terrà il prossimo 31 agosto nell’omonima città.