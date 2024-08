LIVE – Diego Lenzi – Raman Tiafack boxe maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Alle 17:38 di oggi, venerdì 2 agostosalirà sul ring per sfidarein occasione dei quarti di finale della categoria +92kg del torneo di pugilatoalledi. Dopo aver battuto lo statunitense Joshua Edwards col risultato di 3-1, il supermassimo azzurro – ultimo italiano rimasto nel torneo di– cerca il pass per la semifinale. “Ci penso io”, ha scritto in una storia instagram, che poco dopo ha anche postato un messaggio del supercoach messicano Eddy Reynoso, storico tecnico di Canelo Alvarez, suo idolo. Ora c’è l’ostacolo, che agli ottavi ha superato Abdullayev, medaglia di bronzo ai Mondiali di Tashkent. Mancino, pronto a diventare professionista dopo, il tedesco (nato in Camerun) sarà un osso duro, maha dimostrato di poter battere chiunque.