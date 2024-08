Le scuse di Repubblica dopo il titolo sbagliato sulle spadiste

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Poi anche la difesa del proprio lavoro Negli ultimi giorni ha destato scandalo ed è diventato argomento di discussione ildila vittoria della medaglia d’oro delleazzurre. Una vittoria d’oro, a firma di Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. Nel pezzo in questione, le italiane venivano identificate non per le vittorie sportive ma per studi, amicizie e attitudini. Nelle ultime ore sono così arrivate ledel quotidiano. “Da due giorni, in rete,è al centro di una tempesta social, variamente declinata (talvolta persino con godibile ironia) per unapparso martedì sera sul nostro sito a corredo della notizia della medaglia d’oro nella spada vinta dalla nostra nazionale femminile. Quelerae lo abbiamo corretto nel giro di pochi minuti.