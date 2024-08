La squadra di talent di Fedez fa boom e 13 milioni di euro di guadagno La mamma del rapper però non li gira al figlio e li tiene lì per il futuro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non è così nero perl’anno in cui è iniziata la crisi dei Ferragnez. Dopo qualche bilancio che scricchiolava nel gruppo imprenditoriale costruito suldallaAnnamaria Berrinzaghi e dal papà Franco Lucia, arrivano buone notizie dal deposito del bilancio di Doom (Dream of ordinary madness entertainement srl), la società fondata per fare da manager a se stesso (e al papà) e a nuovii artistici e social da lanciare. La Doom ha chiuso il 2023 con un fatturato di 11,5di, in crescita dell’11,8% rispetto a quello del 2022, ma soprattutto con un utile di 1,3di, più che triplicato rispetto ai 392.502. Soldi chenon vedrà nemmeno questa volta, perchéAnnamaria con grande prudenza ha deciso di accantonare il 100% dell’utile a riserva legale.