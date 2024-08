La normalizzazione dei rapporti tra Turchia e Armenia passa dall’Azerbaijan

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Alla fine di luglio, Ruben Rubinyan e Serdar Kilic, i diplomatici armeni e turchi nominati inviati speciali per ladelle relazioni tra i due paesi nel 2021, si sono incontrati di nuovo. Nonostante i tentativi precedenti, in particolare nel 2009, le speranze di successo si erano rafforzate dopo la guerra di quarantaquattro giorni trae Azerbaijan nel 2020. Il confine condiviso è stato chiuso da Ankara nel 1993: non a causa del conflitto con Yerevan, ma in solidarietà con Baku dopo che le forze armene hanno preso Kelbajar, uno dei sette distretti azeri che circondano la regione separatista del Nagorno Karabakh, abitata principalmente da armeni. Nel 2020, tuttavia, insieme ad altre regioni prese o restituite a Baku, questo non era più un problema.