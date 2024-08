La banda dei trattori torna a colpire Ancora un furto all’Antica Corte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Rubato un trattore John Deere da 40mila euro,in azione l’organizzazione criminale transnazionale che prende di mira le migliori aziende agricole del nostro territorio. Il colpo è stato messo a segno tra le ore 23 e la mezzanotte di mercoledì nell’azienda agricola Anticadelle Vacche Rosse di Luciano Catellani, situata ad Aiola in via Piave 23 al confine tra Bibbiano, Montecchio e Cavriago. Altri furti sarebbero stati commessi nelle stesse ore tra Cadelbosco, Campegine e la media pianura parmense. Il mezzo agricolo è un modello 6330 targato BD724G, con i tipici colori verde-gialli del brand dell’Illinois: una delle super-car dell’agricoltura. "Hanno tagliato la recinzione e poi hanno creato una basamento con bancali per superarla – spiega Luciano Catellani, titolare della società – Dopo i furti che abbiamo subito nei mesi scorsi, non lasciamo più le chiavi nel cruscotto.