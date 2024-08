Khelif il presidente del Cio | Dobbiamo rendere più comprensibile il background scientifico

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ildel Cio Thomas Bach, al termine dell’incontro con la premier Giorgia Meloni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quanto accaduto ieri nell’incontro di pugilato tra Angela Carini e la pugile algerina Imane. Bach all’incontro con la Meloni: «piùil» Le sue dichiarazioni: «È stato un incontro positivo, abbiamo parlato anche del caso Carini. Siamo rimasti d’accordo di restare in contatto per ‘dare il benvenuto’ allo stessola situazione piùperché leiè una donna ed ha fatto competizioni per sei anni al livello internazionale. Condividiamo punti di vista e siamo d’accordo sul chiarire e migliorare ildi cui abbiamo parlato».