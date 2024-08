Kate Middleton parla il biografo | Ecco come sta davvero Quante bugie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il conto alla rovescia per il libro diè finito. Da ieri è ufficialmente disponibile Catherine, la Principessa di Galles, una biografia scritta da dal giornalista Robert Jobson. Si tratta di un lavoro nel quale si ripercorre tutta la vita della moglie del principe William, ma vengono svelate anche alcune cose che fino a questo momento non erano note. In particolare,riferito dal Daily Mail in esclusiva, la principessaritorna sulla morte della regina Elisabetta e svela le cause della morte della sovrana. Sono trascorsi quasi due anni dal decesso di una delle regnanti più longeve di sempre ed ora ci sono maggiori dettagli sulle cause che hanno portato il Regno Unito a salutare la figura di riferimento. Jobson in una lunga intervista, ha rivelato moltissimi dettaglia sulla salute di: “Quando si ha un cancro, c’è sempre una grossa preoccupazione.