Investimento mortale Disposte autopsia e consulenza tecnica per chiarire le cause

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unaper ricostruire la dinamica dell’e una medico-legale per valutare quali siano state le ferite che hanno causato la morte di Walmen Cavalieri, la 88enne morta dopo essere stata investita da un’auto in via Comacchio. Questi i due accertamenti disposti dal pubblico ministero, Silvia Clinca, che sul tragico incidente ha aperto un fascicolo di indagini per omicidio stradale. Oggi, infatti, all’ingegner Jerri Mancini sarà ufficialmente assegnato l’incarico per ricostruire "quale sia la dinamica del sinistro stradale e se vi siano violazioni del Codice della strada o delle norme di diligenza, prudenza, perizia".