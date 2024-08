Infernal Affairs qual è il legame del film cinese con The Departed?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ie Therappresentano due pietre miliari del cinema, il primo per il panorama cinematografico di Hong Kong e il secondo come uno dei più acclamati thriller di Hollywood., diretto da Andrew Lau e Alan Mak nel 2002, ha riscosso enorme successo non solo a livello locale ma anche internazionale, tanto da ispirare il regista Martin Scorsese a realizzarne un remake. Questo remake, intitolato “The” e uscito nel 2006, è una delle opere più celebri di Scorsese e ha vinto numerosi premi, tra cui l’Oscar per il miglior. Nonostante condividano la stessa trama di base, i duepresentano significative differenze e somiglianze che ne caratterizzano l’identità.