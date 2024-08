Incidente nel Cremonese auto invade la corsia opposta e fa un frontale | gravissimi due giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Duesono rimasti gravemente feriti in unavvenuto nella mezzanotte tra giovedì e venerdì lungo la Provinciale che collega Pessina a Isola Dovarese, in provincia di Cremona. Nello schianto sono rimaste coinvolte cinque persone: uno di 36 anni, due di 18, uno di 22 e uno di 30, residenti fra Isola Dovarese e Carpenedolo, nel Bresciano. Secondo le prime ricostruzioni, l’Alfa Romeo Mito guidata dal trentaseienne ha invaso laschiantandosi contro la Lancia Musa su cui viaggiavano i due diciottenni. Non è chiaro, al momento, perché il conducente abbia perso il controllo del mezzo, né su qualeviaggiassero le altre due persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso coordinati dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza.