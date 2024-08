In Pisa-Inter per Inzaghi ci sono le prime prove con la squadra vera

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)è un’amichevole che cambia il livello.infatti può finalmente contare sui suoi titolari, almeno in gran parte. E quindi inizia una nuova fase della preparazione. AMICHEVOLE SIGNIFICATIVA –può sembrare un’amichevole come le altre disputate nelle scorse settimane. Ma in realtà segna un primo spartiacque nel ritiro nerazzurro. Da questa partita infattiavrà a disposizione la sua. Quella, quasi in tutto. Con l’eccezione del reparto offensivo infatti, ulteriormente assottigliato dall’infortunio di Taremi che rilancia Arnautovic, il tecnico può schierare praticamente i suoi titolari. E quindi l’asticella si alza. IL RITORNO DEI CAMPIONI – Contro ill’rivedrà da titolari Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella e Darmian. E da subentrati si rivedranno Sommer e Calhanoglu. Insomma, la musica cambia.