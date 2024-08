In Habilita Sarnico un percorso specifico per pazienti con paralisi del nervo facciale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il caso di Simona Ventura che qualche mese fa si è mostrata in tv con una paresi al viso è stato eclatante e ha attirato l’attenzione in merito a una problematica molto più comune di quanto si possa pensare, ma che deve essere trattata da professionisti preparati per alcuni mesi per un recupero completo. Inè presente un’équipe specializzata proprio nel trattamento delladel VIIcranico o. Abbiamo incontrato la logopedista Greta Peiti e la fiosioterapista Giorgia Restivo Camponcello che, in collaborazione con la Dr.ssa Simona Bregni, specialista in medicina fisica e riabilitativa, prendono in carico iche sono vittime di questa problematica.