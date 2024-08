Guasti e vandali | Noi prigionieri del sottopasso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) È un angolo abbastanza piccolo della città ma di grande importanza per molti. Consente a una metà della città, quella a sud-est, verso il popoloso quartiere Cederna, di raggiungere il centro di Monza. A tagliare in due questo angolo, i binari della ferrovia. Per anni, c’era un attraversamento pedonale in zona, con le sbarre che si alzavano e si abbassavano a tempo. Poi sono cominciati i morti: alcuni passanti hanno smesso di attendere e sempre di più hanno iniziato ad attraversare sotto le sbarre. Non sempre ce la facevano. Ora l’attraversamento a raso in via Amati/via Bergamo è chiuso e al suo posto c’è un piccolo. Ciclopedonale. Il problema è che non tutti riescono a utilizzarlo. Scendere a piedi (o in bicicletta, anche se andrebbe condotta a mano) non è consentito a tutti. Per anziani, disabili, mamme con il passeggino, l’unica opportunità è utilizzare l’ascensore.