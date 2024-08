Giovane di 21 anni muore annegato nel mare di Viareggio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 2 agosto 2024)– I soccorsi sono stati inutili, anche se tempestivi. Nulla hanno potuto fare gli assistenti ai bagnanti e i sanitari inviati dal 118 della Toscana del Nord per salvare la vita a un 21enne, originario del Camerun, morto nello specchio d’acqua davanti ai bagni Dori e Flora a. Due ragazze che erano insu un pedalò, a circa 50 metri dalla riva, hanno notato ilin acqua con la faccia in giù ed hanno avvertito i bagnini. Il corpo è stato portato a riva e sono iniziati i tentativi di rianimazione, anche con il medico a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana. Ilè stato anche intubato ma alla fine è morto in ambulanza. Sul posto, per gli accertamenti sulle cause della tragedia, anche il personale della Capitaneria di Porto.