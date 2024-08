Esodo estivo | Polizia due giorni da bollino nero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non solo la giornata di domani: anche sabato 10 agosto ci sarà sulle strade e autostrade italiane un traffico da. Lo rende noto adi Stato che sul suo sito pubblica il calendario delle giornate difficili per chi deve viaggiare. Già nel primo fine settimana di agosto si prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale; in particolare, l'aumento del traffico in fase diinteresserà massivamente i primi due fine settimana di agosto, con un concentrazione del traffico nel pomeriggio di oggi, che si potrà ulteriormente incrementare nelle mattinate di sabato 3 e 10 agosto, contrassegnate dal, mentre si manterrà sostenuto nelle domeniche.