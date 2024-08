Eros Ramazzotti il cantante toccato dal drammatico ricordo del passato | Io non dimentico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 agosto 2024)si è soffermato sul suo profilo Instagram su un evento che fa parte del, ma che resta indelebile nella sua memoria. Non è certamente eccessivo definireuno dei cantanti italiani più amati, in grado di distinguersi per la grande profondità dei suoi testi, che gli hanno permesso di farsi amare anche all’estero. La sensibilità è da sempre una sua caratteristica distintiva, rintracciabile anche in alcuni dei suoi testi più celebri, basti pensare a brani quali “Aurora” (dedicata alla figlia”. “Più bella cosa” e “Un’emozione per sempre”, che generano sempre un moto di commozione in chi le ascolta.è uno dei cantanti più amati – Foto ANSA – Cityrumors.itNon sorprende quindi minimamente la sua attenzione a quello che accade attorno a noi, a conferma di come la poopolarità non lo abbia mnimamente cambiato.